"Just Mercy" : Brie Larson donnera la réplique à Michael B. Jordan

L'actrice, vue dans "Kong : Skull Island" et "Room", retrouvera le réalisateur Destin Cretton, qui l'avait dirigée dans "States of Grace" en 2013, avec qui elle collaborera dans le drame "Just Mercy" distribué par Warner Bros.

Selon Variety, Brie Larson est proche de trouver un accord pour rejoindre Michael B. Jordan et Jamie Foxx dans "Just Mercy", adapté du livre de Bryan Stevenson nommé "Just Mercy : A Story of Justice and Redemption".

Le long-métrage racontera l'histoire vraie de Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), un jeune avocat talentueux qui se bat pour avoir la même justice pour tous alors que le système juridique est corrompu.

Le rôle que tiendrait Brie Larson est pour l'instant inconnu. La star se prépare à une année 2019 très chargée : elle sera la tête d'affiche de "Captain Marvel" en incarnant la super héroïne Carol Danvers. Elle endossera de nouveau le costume de ce personnage dans "Avengers 4" d'Anthony et Joe Russo.

Le tournage de "Just Mercy" commencera le mois prochain à Atlanta.