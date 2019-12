"Jumanji : Next Level" prend la première place du Box-office mondial

Après trois semaines de règne glacial, le film "La Reine des neiges 2" laisse sa place au sommet du classement mondial à "Jumanji : Next Level", la suite de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle", selon les chiffres rapportés par ComScore. Le film d’action empoche 145,8 millions de dollars pour son premier week-end depuis sa sortie américaine (le 13 décembre) et devance Anna et Elsa, reléguées à la deuxième place. Le long-métrage avait déjà réalisé un bon démarrage fort en se plaçant directement deuxième la semaine dernière après sa sortie en France.

"La Reine des neiges 2" descend logiquement d’une place. Avec près de 47,9 millions de dollars de recettes supplémentaires, le film d’animation de Disney dépasse ainsi le milliard de dollars, et devient le sixième film du studio aux grandes oreilles à passer ce seuil symbolique en 2019. Sur la troisième et dernière marche du podium, le film chinois "Sheep Without A Shepherd" s’installe avec ses 27,4 millions de dollars de recettes. Il relègue ainsi la comédie dramatique "À couteaux tirés" à la quatrième place. Cinquième et sixième du classement mondial la semaine dernière, "Le Mans 66" et "Last Christmas" perdent chacun deux places cette semaine tout en restant dans le top 10.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Jumanj : Next Level – 145,8

02. La Reine des neiges 2 – 74,9

03. Sheep Without A Shepherd – 27,4

04. A couteaux tirés – 22,8

05. Skyfire – 16,3

06. Gone With The Light – 9,4

07. Le Mans 66 – 9,2

08. Last Christmas – 7,6

09. Black Christmas – 7,5

10. Policeman From Rublyovka. New Year Mayhem 2 – 5,4