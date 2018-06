"Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2" pour Noël 2019

Les aventuriers seront bientôt de retour pour une nouvelle partie. La suite de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle" débarquera sur les écrans de cinéma américains le 13 décembre 2019.

C'est l'un des acteurs principaux, Dwayne "The Rock" Johnson, qui a dévoilé la date de sortie en publiant un message sur son compte Instagram, ce mercredi 27 juin. L'acteur de films d'action a accompagné le teaser d'une légende où l'on pouvait lire : "On pose officiellement le drapeau Jumanji. Le 13 décembre 2019 - la partie n'est pas finie. Je tiens Jumanji vraiment très à coeur et je suis plus que reconnaissant que vous ayez fait de notre film un poids lourd. J'ai hâte que vous découvriez ce que nos nouvelles aventures et nos nouveaux personnages ont prévu alors que Noël arrivera plus tôt. "

Si le film d'aventure fantastique n'a toujours pas de titre défini, il arrivera en salles une semaine avant "Star Wars : Episode IX" des studios Disney. Dwayne "The Rock" Johnson retrouvera ses acolytes Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan également de retour tandis que Jake Kasdan est attendu sur la chaise du réalisateur.

Le premier opus, sorti en 2017, a récolté plus de 950 millions de dollars à travers le monde. Le blockbuster avait même réussi l'exploit de passer numéro un du box-office devant "Star Wars : Le dernier Jedi" lors de son cinquième week-end d'exploitation. Le film racontait l'histoire de quatre lycéens placés en retenue qui, après être tombés sur le jeu, sont entrés dans l'univers fantastique et dangereux de Jumanji.