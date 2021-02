Juliette Binoche n'est pas nommée aux Césars : elle réagit dans une étrange vidéo

Pas de nomination aux Césars cette année, alors qu’elle était à l’affiche de plusieurs films. Juliette Binoche a réagi à son absence en postant dernièrement une vidéo pour le moins… étrange, sur son compte Instagram.

Binoche était à l’affiche de La bonne épouse de Martin Provost, mais contrairement à ses partenaires de jeu, Yolande Moreau, Emilie Dequenne et Edouard Baer, elle n’est pas nommée aux Césars 2021. Pas de nomination non plus pour son rôle dans La Vérité, puisque le film franco-japonais n’était pas éligible.

Y’a-t-il eu une entourloupe au niveau de la haute direction ? Comme c’est bizarre…

Clame l’actrice, avec un ton à la fois amère et humoristique. Binoche n’a cependant rien à envier à ses camarades nommées cette année, puisqu’elle a été en lice pour la récompense pas moins de 10 fois dans sa carrière, et a rapporté le trophée à la maison en 1994. Et c’est sans compter son Oscar du meilleur second rôle (pour Le Patient Anglais en 1997), ses trois nominations aux Golden Globes, et son prix d’interprétation à Cannes en 2010.