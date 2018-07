Julianne Moore épiée par Amy Adams dans "The Woman in the Window"

L'actrice oscarisée rejoindrait Amy Adams au générique de "The Woman in the Window", l'adaptation grand écran du roman d'A.J. Finn paru en France sous le titre "La Femme à la fenêtre", selon The Hollywood Reporter. Le Britannique Joe Wright réalisera ce film aux allures hitchcockiennes.

Publié en janvier dernier aux Etats-Unis et le mois suivant en France, le roman d'A.J. Finn s'intéresse à Anna Fox, une psychologue pour enfants souffrant d'une agoraphobie sévère doublée d'un penchant pour la bouteille et les médicaments. Enfermée chez elle depuis des mois, elle passe son temps à épier ses nouveaux voisins, les Russell. Lorsque ces derniers sont impliqués dans un horrible crime, Anna, témoin de la scène, va avoir du mal à convaincre la police de la croire.

Recrutée en avril dans le rôle principal, celui d'Anna Fox, Amy Adams serait désormais rejointe par Julianne Moore. L'actrice oscarisée pour "Still Alice" en 2015 incarnerait la mère de la famille Russell qui s'installe de l'autre côté de la rue.

Clin d’œil au classique d'Alfred Hitchcock "Fenêtre sur cour" sorti en 1954, "The Woman in the Window" sera réalisé par le Britannique Joe Wright qui s'est récemment fait remarquer avec son biopic historique "Les Heures sombres".

Le film sortira le 4 octobre 2019 aux Etats-Unis. Aucune date belge n'a encore été communiquée.