Julian Dennison ("Deadpool 2") rejoint le blockbuster "Godzilla vs Kong"

La carrière cinématographique du jeune acteur néozélandais est lancé. Après avoir interprété Firefist dans "Deadpool 2", Julian Dennison a décroché un rôle dans la prochaine superproduction de la Warner.

Si l'on ne sait pas encore quel personnage incarnera Julian Dennison, 15 ans, The Hollywood Reporter confirme qu'il sera bien à l'affiche de "Godzilla vs Kong", réalisé par Adam Wingard ("Death Note", "Blair Witch"). Il fera partie d'un casting déjà composé de Van Marten, l'agent du FBI dans "Ant-Man et la guêpe", et Zhang Ziyi, la star de "Tigre et Dragon".

"Godzilla vs Kong" sera le quatrième film de l'univers fictionnel MonsterVerse, qui rassemble Godzilla et King Kong. Il fait suite à "Godzilla", "Kong: Skull Island" et "Godzilla: King of the Monsters" actuellement en tournage et prévu pour 2019.

Ce long-métrage de science-fiction est attendu dans les salles obscures le 22 mai 2020.