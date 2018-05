Julia Roberts remettra un prix à George Clooney pour récompenser l'ensemble de sa carrière

L'acteur américain a été choisi pour recevoir le prestigieux American Film Institute Life Achievement Awards, décerné chaque année par l'American Film Institute depuis 1973.

C'est le 7 juin prochain lors d'un gala au Dolby Theatre à Hollywood que George Clooney succèdera à Diane Keaton, lauréate précédente. Julia Roberts, avec qui il a partagé l'affiche dans la trilogie "Ocean" ou plus récemment dans "Money Monster", lui remettra cet honneur, annonce le Hollywood Reporter.

Ce prix récompense l'incroyable carrière de l'acteur, autant loué pour ses performances d'interprète ("Michael Clayton", "In the Air", "The Descendants", "Syriana") que pour ses qualités de producteur ("Argo") et de réalisateur ("Les Marches du pouvoir").

En France, l'académie des César avait elle aussi honoré la star récemment, en lui décernant un César d'honneur en 2017.