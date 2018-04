Jude Law jouera dans "The Nest" de Sean Durkin

Jude Law a été annoncé au casting du prochain film du réalisateur Sean Durkin, "The Nest", rapporte Variety. Écrit et produit par le réalisateur américain, le film est financé et co-produit par FilmNation et BBC Films. L'actrice Carrie Coon ("Gone Girl", "The Leftovers") fait également partie du projet. Aucune date de tournage n'a été annoncée pour le moment.

Jude Law incarne le rôle de Rory, un entrepreneur ambitieux qui retourne en Angleterre avec sa famille pour son travail, dans les années 1980. En quittant leur confort américain pour déménager dans un manoir anglais, la famille plongera dans une nouvelle vie qu'elle ne peut pas s'offrir. Peu à peu, le futur de la famille s'assombrira.

Le film sera présenté lors du Marché du Film pendant le Festival de Cannes du 8 au 19 mai.

Jude Law enchaîne les films au cinéma et sera d'ailleurs attendu dans le rôle de Dumbledore dans "Les Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald", le 16 novembre en France. Il sera également à l'affiche du prochain Woody Allen, "A Rainy Day in New York" dans le courant de l'année 2018 et dans "Vox Lux" aux côtés de Natalie Portman.

Quant à l'Américaine Carrie Coon, elle est en ce moment à l'affiche du dernier Marvel, "Avengers : Infinity War" dans lequel elle joue le rôle de Proxima Midnight. Elle s'est distinguée dans les séries "Fargo" et "The Leftovers"pour lesquelles l'actrice a reçu plusieurs aux Emmy Awards et aux Critic's Choices Television Award en 2017 et 2018.