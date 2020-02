Josh Hartnett dans une série documentaire sur le colonialisme européen

"Exterminate All the Brutes", qui mêlera des archives documentaires et de la fiction, sera réalisé par Raoul Peck, nommé en 2017 aux Oscars pour son documentaire "I Am Not Your Negro", annonce la chaîne américaine HBO. Josh Hartnett interviendra dans les parties fictives de ce projet hybride qui explorera différents aspects du colonialisme européen.

Baptisée "Exterminate All the Brutes", la série documentaire sera divisée en quatre parties qui retraceront l’histoire du colonialisme européen, des États-Unis à l’Afrique, tout en proposant une part de fiction dans laquelle Josh Hartnett tiendra le rôle du personnage principal. Son intrigue sera basée sur trois livres : "Exterminate All the Brutes" de Sven Lindqvist, "An Indigenous People’s History of the United States" de Roxanne Dunbar-Ortiz et "Silencing the Past" de Michel-Rolph Trouillot. La série utilisera également des images d’archives et des animations.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été avancée par HBO. "Ce projet a été mon plus gros défi jusqu’à présent", a confié son réalisateur Raoul Peck. "Cela m’a forcé à remettre en question non seulement nos connaissances communes, mais aussi ma propre expérience en tant que réalisateur. Je suis ravi que HBO soutienne cette vision".

Le réalisateur Raoul Peck coproduira la série documentaire "Exterminate All the Brutes" aux côtés de Rémi Grellety et Velvet Films. Son dernier documentaire, "Je ne suis pas votre nègre" ("I Am Not Your Negro") a été nommé aux Oscars en 2017 et a remporté le César du meilleur documentaire en 2018.