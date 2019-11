"Joker" passe le milliard de dollars, "Le Mans 66" en tête du Box-office mondial

Les sorties de "Le Mans 66" de James Mangold et de "Charlie's Angels" d'Elizabeth Banks ont bouleversé le trio de tête, précédemment dominé par "Terminator : Dark Fate". Fraîchement sortis au cinéma, les films prennent respectivement la première et la deuxième place au classement mondial, tandis que Joaquin Phoenix résiste avec son terrible "Joker", selon ComScore.

Le duo Matt Damon et Christian Bale semble avoir séduit les spectateurs. Sorti le 13 novembre en France et deux jours plus tard aux États-Unis, "Le Mans 66" de James Mangold s'affiche en pole position du box-office mondial pour son premier week-end d'exploitation, avec plus de 52 millions de dollars de recettes empochés dimanche 17 novembre. Un succès dû en majeure partie au marché nord-américain, qui a rapporté plus de 30 millions de dollars.

Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska terminent deuxièmes de leur mission. La nouvelle génération des "Charlie's Angels", réalisée par Elizabeth Banks, a engrangé près de 28 millions de dollars. Ce reboot démarre plutôt fort à l'international, où il cumule près de 20 millions de dollars de recettes. En France, il ne sortira que le 25 décembre prochain.

Troisième du box-office mondial la semaine dernière, Joaquin Phoenix conserve sa place sur le podium avec "Joker" de Todd Phillips. Une place qu'il détient depuis déjà trois semaines. Avec plus de 18,6 millions de dollars supplémentaires récoltés ce week-end, le film dramatique déjà primé dépasse enfin la barre symbolique du milliard de dollars de recettes et affiche désormais plus de 1,016 milliards de dollars.

Notons que "Terminator : Dark Fate" a dégringolé de la première à la sixième place. Le dernier film de la franchise mythique avec Linda Hamilton et Arnold Schwarzenegger a cumulé depuis sa sortie plus de 233 millions de dollars de recettes dans le monde.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

1. Le Mans 66 - 52,4

2. Charlie's Angels - 27,9

3. Joker - 18,6

4. Maléfique : Le Pouvoir du Mal - 17

5. Last Christmas - 15,3

6. Terminator: Dark Fate - 14,9

7. Midway - 14

8. Somewhere Winter - 13,3

9. Doctor Sleep - 11,4

10. Playing with Fire - 9,8