"Jojo Rabbit", une comédie sur l'Allemagne nazie, récompensée à Toronto

Le film "Jojo Rabbit" a remporté dimanche le prix du public du 44e Festival international du film de Toronto (TIFF), de bon augure pour cette comédie satirique sur l'Allemagne nazie, alors que démarre la course aux Oscars. Le réalisateur du blockbuster "Thor : Ragnarok", Taika Waititi, raconte ici l'histoire d'un jeune Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et de son amitié avec une version imaginaire d'Adolf Hitler. Présenté comme une "satire anti-haine", le film relate comment un enfant – membre des Jeunesses hitlériennes aimant les uniformes nazis et voir brûler des livres – découvre que sa mère, interprétée par Scarlett Johansson, cache une jeune fille juive dans le grenier.

"Jojo Rabbit" l'emporte sur les autres films en compétition comme "Marriage Story", mettant également en vedette Scarlett Johansson, et le vainqueur de la Palme d'Or à Cannes, "Parasite" du sud-coréen Bong Joon-ho. Le prix du meilleur réalisateur a également été attribué à Taika Waititi (pour "Jojo Rabbit") tandis que la réalisatrice Franco-Sénégalaise Mati Diop ("Atlantique") a remporté le prix du jeune talent féminin.

Le prix du public de Toronto, entièrement déterminé par le vote des festivaliers, permet depuis longtemps de prédire le succès des films aux Oscars. Les sept derniers lauréats ont tous été nommés aux Oscars dans la catégorie "meilleur film", dont deux ont remporté l'Oscar, comme "Green Book", victoire surprise de l'année dernière. "12 Years a Slave" (2013), "Le discours d'un roi" (2010) and "Slumdog Millionnaire" (2008), ont tous remporté le prix de Toronto avant de rafler l'Oscar du meilleur film. Lors de sa première mondiale à Toronto, "Jojo Rabbit" n'a pourtant reçu que des critiques mitigées.

Le TIFF est le plus grand festival en Amérique du Nord, avec cette année une sélection de 300 films venant de 84 pays et 133 avant-premières. Contrairement aux années précédentes, le prix du public a été dévoilé en ligne, plutôt que lors d'une cérémonie. À la place, le Festival a tenu lundi son premier "gala d'hommage" pour récompenser les carrières exceptionnelles dans le cinéma avec de nouveaux prix. Meryl Streep, venue présenter un triller sur les Panama Papers, "The Laundromat", a remporté le prix de la meilleure actrice. La star de "Joker", Joaquin Phoenix, a remporté le prix du meilleur acteur.