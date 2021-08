Johnny Depp sera présent au Festival du cinéma américain de Deauville

L’acteur américain Johnny Depp, à l’affiche du film "City of lies" de Brad Furman , présenté en première Française hors compétition, fera le déplacement à Deauville, dans le nord-ouest de la France, pour assister au festival, qui commencera le 3 septembre et se terminera le 12 septembre , ont annoncé ses organisateurs.

Johnny Depp, qu’une récente saga judiciaire a opposé à un tabloïd sur fond de violences conjugales, se prêtera même au jeu des rencontres avec les festivaliers, aux côtés d’Oliver Stone, le réalisateur du documentaire "JFK l’enquête" qui plonge dans les secrets de l’assassinat de l’ancien président américain John Kennedy. Celles-ci auront lieu les samedi 4 septembre et dimanche 5 septembre.

Côté premières mondiales, huit films seront présentés dont deux en compétition pour le Grand prix du jury international de Deauville : "The last son" de Tim Sutton et "We are leaving things" d’Antonio Tibaldi.

Les organisateurs ont qualifié la compétition 2021 de "renaissance du genre". Parmi les 13 films en compétition figure également "Pig" de Michael Sarnoski, avec Nicolas Cage, une œuvre d'"une beauté et d’une profondeur énormes", selon le journal Washington Post.