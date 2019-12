John Turturro rejoint Robert Pattinson dans le film "The Batman"

Un nouveau méchant a été choisi pour "The Batman". Le réalisateur Matt Reeves a révélé ce vendredi que John Turturro allait incarner Carmine Falcone, aussi connu sous le surnom du Romain, dans le prochain blockbuster de l'univers DC Comics.

Le casting de "The Batman", dirigé par Matt Reeves, s'étoffe. Dans ce nouveau film consacré au chevalier noir, John Turturro donnera la réplique à Robert Pattinson ("Twilight"), qui a décroché le rôle-titre. Véritable caméléon, l'acteur s'est illustré pour ses performances dans "Fenêtre secrète", "The Big Lebowski" ou encore "Raisons d'État". Cette fois, il prêtera ses traits à Carmine Falcone, créé en 1987 par Frank Miller et David Mazzucchelli. Parrain de la mafia de Gotham City, il a inspiré Batman et Catwoman au début de leur carrière respective. Ce personnage était déjà apparu sur grand écran. Il était interprété par Tom Wilkinson dans "Batman Begins" de Christopher Nolan et par John Doman, dans la série "Gotham", diffusée sur la Fox.

Outre John Turturro et Robert Pattinson, on retrouvera Zoe Kravitz ("Mad Max : Fury Road") dans le rôle de Catwoman, Paul Dano ("Little Miss Sunshine", "There Will Be Blood", "Prisoners"), qui sera l'Homme-Mystère et Jeffrey Wright ("Westworld", "Hunger Games") en commissaire Gordon. Andy Serkis ("Avengers", "Black Panther") deviendra d'Alfred Pennyworth, le fidèle serviteur de Bruce Wayne.

Warner Bros a fixé la sortie de"The Batman" au 25 juin 2021 aux États-Unis. Le tournage devrait commencer ce mois-ci ou début de l'année 2020.