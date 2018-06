John Cena remplace Sylvester Stallone dans le prochain film de Jackie Chan

Il faudra encore attendre pour voir Sylvester Stallone et Jackie Chan réunis dans un même film. Alors que ces deux stars des années 80 devaient se donner la réplique pour la première fois dans le nouveau long-métrage Scott Waugh, l'interprète de Rocky Balboa a finalement décliné la proposition, annonce Variety.

Scott Waugh, plus connu pour avoir réalisé "Need for Speed", est aux commandes de ce film d'action développé initialement sous le nom de "Ex-Baghdad". Jackie Chan incarnera un entrepreneur chinois de sécurité privée. Il devra sauver les employés d'une raffinerie de pétrole du Moyen-Orient qui vient d'être attaquée. Il fera équipe avec un ancien Marine (John Cena) pour arrêter les coupables.

John Cena sera prochainement à l'affiche de "Bumblebee", le spinoff de "Transformers", annoncé pour décembre. Ancien catcheur, il s'est lancé dans le cinéma en 2006 avec "The Marine" de John Bonito.