Joaquin Phoenix se dévoile dans la peau du Joker dans une première image

Inspiré de "Batman : The Killing Joke", comic book d'Alan Moore, Le long-métrage est une "exploration d'un homme méprisé par la société qui n'est pas seulement l'étude d'un personnage téméraire mais également un récit édifiant", explique Warner Bros.

Robert De Niro est en discussion pour rejoindre la distribution en tant qu'animateur de talk-show qui jouera un rôle dans la transformation du Joker en Prince du crime.

Ce "Joker" a été entaché d'une polémique fin août. Alors qu'il avait été annoncé au casting deux jours auparavant, Alec Baldwin faisait une déclaration fracassante à USA Today. L'acteur expliquait qu'il n'interpréterait finalement pas Thomas Wayne, le père de Batman, qui, selon les rumeurs, allait être transposé en un homme d'affaires ringard inspiré par le Donald Trump des années 80. "Je ne fais plus ce film, réagissait-il. Je suis sûr que 25 personnes peuvent jouer ce rôle".

Ce nouveau film DC Comics sortira le 4 octobre 2019 aux Etats-Unis en même temps que le thriller "The Woman in the Window" de la Fox, et "Gemini Man", film de science-fiction distribué par Paramount.