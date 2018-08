Jessica Chastain produira et jouera dans le film "Eve"

"Eve" sera écrit et réalisé par Matthew Newton, à qui l'on doit notamment "Who We Are Now" avec Julianne Nicholson, Emma Roberts et Zach Quinto, long-métrage qui a fait l'ouverture du festival du film de Toronto l'année dernière.

Si le scénario de "Eve" est gardé secret, le projet est décrit comme une analyse d'un personnage "intelligent, fort et très compétent", selon les mots du réalisateur Matthew Newton.

"Matthew Newton est extraordinairement doué pour créer des personnages complexes. Nous sommes fans de son travail et très heureux de collaborer avec lui sur "Eve", ont indiqué Jessica Chastain et sa partenaire Kelly Carmichael dans un communiqué. Elles produiront le film avec la société de Chastain, Freckle Films, aux côtés de Nicolas Chartrier. "Jessica Chastain livrera une fois de plus une performance majestueuse", a réagi ce dernier.

Parallèlement à "Eve", Jessica Chastain a de nombreux autres projets : elle sera dans le prochain X-Men, "Dark Phoenix", et jouera Beverly Marsh dans la suite de "Ça", adapté du best-seller de Stephen King. Elle apparaîtra également dans "George et Tammy".