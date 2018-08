Jessica Chastain et Eddie Redmayne, bientôt réunis par le thriller "The Good Nurse" ?

Selon Deadline, un accord serait tout proche d'être conclu entre les deux stars et le producteur Lionsgate. Le danois Tobias Lindholm réalisera ce film inspiré d'un livre écrit par Charles Graeber.

"The Good Nurse" racontera l'histoire vraie de la poursuite et la capture de Charlie Cullen, un infirmier considéré comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Surnommé l'ange de la mort, il était père et homme marié mais cachait un lourd secret : il fut impliqué dans la mort de près de 300 patients en seize ans dans neuf hôpitaux du New Jersey et de Pennsylvanie. Eddie Redmayne interpréterait Cullen qui fut finalement arrêté en 2003 par deux anciens détectives aidés par une infirmière (Jessica Chastain) qui travaillait avec lui et qui risqua sa vie pour le dénoncer.

Preuve de sa polyvalence, Eddie Redmayne sera bientôt à l'affiche des "Animaux Fantastiques 2", spin-off de la saga "Harry Potter". Il devrait également tourner dans "The Aeronauts" de Tom Harper avec Felicity Jones.

Jessica Chastain, elle, sera présente dans "Ça : Chapitre 2", inspiré du roman de Stephen King, et le film d'espionnage "355" de Simon Kingberg avec, entre autres, Penelope Cruz, Marion Cotillard et Lupita Nyong'o.