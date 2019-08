Jeremy Irons et Diane Keaton joueront dans "Love, Weddings & Other Disasters"

Le cinéaste américain Dennis Dugan reprend du service. Six ans après le deuxième volet de "Copains pour toujours" (2013) avec Adam Sandler et Salma Hayek, il revient sur les écrans avec un nouveau film intitulé "Love, Weddings & Other Disasters", son premier film indépendant. Le casting est composé de Jeremy Irons ("Une journée en enfer", "Red Sparrow"), Diane Keaton ("Annie Hall", "Simples Secrets", "Le Parrain"), Diego Boneta ("Terminator : Dark Fate"), le guitariste JinJoo Lee, Jesse McCartney ("Alvin et les Chipmunks") et Veronica Ferres ("Berlin, I Love You").

Le film "Love, Weddings & Other Disasters", financé par Adrian Politowski et Nadia Khamlichi, est une comédie romantique sur les personnes qui travaillent dans les mariages et qui veillent à ce que tout soit parfait. En comparaison, leurs histoires d'amour sont excentriques, bizarres et rarement parfaites.

Le scénario a été écrit par Dugan. Le tournage devrait débuter à Boston le 16 septembre. "Love, Weddings & Other Disasters" sera présenté aux acheteurs internationaux par Fortitude au Festival international du film de Toronto qui commence le 5 septembre.