Jennifer Lopez jouera les stripteaseuses dans "Hustlers"

Jennifer Lopez est de retour sur grand écran. La chanteuse a annoncé qu'elle fera partie du casting du prochain film intitulé "Hustlers", développé par les studios Annapurna. C'est à travers un message publié sur son compte Instagram que celle que l'on surnomme "Jlo" a dévoilé l'information : "Hey les gars, je suis trop contente de vous annoncer que je jouerai et produirai un nouveau film intitulé Hustlers, inspiré de l'histoire vraie d'un groupe de femmes ambitieuses et réalisé par Lorene Scafaria".

Inspiré d'un article publié dans le New York Magazine par Jessica Pressler, titré "The Hustlers at Scores", le film s'articulera autour d'un groupe de stripteaseuses qui s'organisent pour voler des milliers de dollars à leur riche clientèle issue de Wall Street. Jennifer Lopez a décroché le rôle d'une ancienne stripteaseuse et leader de ce groupe de femmes ambitieuses qui pousseront leur action un peu trop loin par appât du gain.

La réalisatrice Lorene Scafaria ("Seeking a Friends for the End of the World", "The Meddler") signera ce film ainsi que le scénario basé sur l'article publié en 2015 qui revenait sur cette histoire. L'intrigue se déroulera à la fin des années 2000 à New-York, à la veille de la crise financière.

"Le film a un regard plein d'empathie sur les femmes et les hommes, nos rôles selon notre genre, ce pourquoi nous sommes valorisés, les valeurs qui nous ont été inculquées dans chaque film, série télévisée, à chaque recoin de la culture. La valeur des hommes est mesurée selon la taille de leur compte en banque. Les femmes sont jugées selon la symétrie de leur visage, leur corps, leur beauté, et c'est sur quoi ce film est basé. Les règle du club sont celles du monde", a précisé Lorene Scafaria.

Quant à Jennifer Lopez, la réalisatrice ne tarit pas d'éloges sur la chanteuse, productrice et actrice : "Il n'y a aucune autre actrice qui aurait pu incarner ce personnage brut et énergique avec tant de complexité, d'humanité et d'intelligence. Ca a toujours été elle. C'est quand même Jennifer Lopez".

Cette dernière officie toujours en tant que juge de la compétition de danse "World of Dance" à la télévision américaine et sera également à l'affiche de la comédie "Second Act", aux côtés de Vanessa Hudgens et Milo Ventimiglia ("This is Us").