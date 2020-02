Jennifer Lawrence, star de "Don't Look Up", la prochaine comédie d'Adam McKay

Selon Deadline, Jennifer Lawrence, oscarisée en 2013 pour son rôle dans "Happiness Therapy", rejoint la distribution d’une comédie écrite et réalisée par Adam McKay, à qui l’on doit notamment "Vice" et "The Big Short". Récemment à l’affiche de "X-Men : Dark Phoenix" de Simon Kinberg, elle délaissera un temps les films de super-héros pour se consacrer à "Don’t Look Up". L’histoire est celle de deux scientifiques qui, après avoir découvert qu’un météore allait tomber sur la Terre dans les six mois, font le tour des médias pour prévenir le monde entier. Leur tâche s’annonce compliquée tant la population est sceptique.

Le budget devrait atteindre les 75 millions de dollars selon plusieurs sources. Adam McKay produira "Don’t Look Up" via son entreprise Hyperobject aux côtés de son partenaire Kevin Messick. Le tournage débutera en avril, pour une sortie espérée cette année. Jennifer Lawrence a d’autres projets en cours : elle vient de finir de filmer le drame encore sans titre de Lila Neugebauer distribué par A24. Elle sera également dirigée par Paolo Sorrentino dans "Mob Girl".