Jeff Goldblum rejoint Michael Sheen et Michelle Monaghan dans "The Price of Admission"

Jeff Goldblum fera partie du thriller existentiel "The Price of Admission", rapportent les médias américains. L'acteur américain donnera la réplique à Michelle Monaghan et Michael Sheen, déjà annoncés au casting. Un thriller qui s'inscrit dans la même veine que "Birdman" et "Dans la peau de John Malkovich", mélangeant comédie dramatique et existentialisme. Ecrit et réalisé par Peter Glanz, Casey Affleck en sera le producteur exécutif.

"The Price of Admission" suivra la vie d'un dramaturge médiocre, incarné par Michael Sheen, qui traverse la crise de la quarantaine. Sa femme, jouée par Michelle Monaghan, se lasse de passer au second plan après son travail. Incapable de rester dans la réalité, il se submerge par des scénarios inspirés de sa vie. La seule et unique personne qui le comprenne n'est autre que son meilleur ami, joué par Jeff Goldblum, un psychologue comportementaliste qui subit également sa propre crise existentielle.

Jeff Goldblum est actuellement à l'affiche du blockbuster "Jurassic World : Fallen Kingdom" dans lequel il reprend son rôle mythique du Dr. Ian Malcom aux côtés de Chris Pratt. Il a également et récemment prêté sa voix à l'un des personnages canins dans le dernier film de Wes Anderson, "L'île aux chiens".