Jean-Pierre Marielle, le dernier grand duc a tiré sa révérence

Jean-Pierre Marielle est décédé à l’âge de 87 ans.

Le grand comédien qui, à ses dires, était un homme moyen était un "grand duc" aux côtés de Jean Rochefort et de Philippe Noiret. "Coup de Torchon", "Les Galettes de Pont-Aven", "Tous les matins du monde", … projettent sa silhouette sur l’écran blanc de notre mémoire.

Jean-Pierre Marielle avait publié "Le grand n’importe quoi" aux éditions Calmann Lévy en 2010. Les amis : Belmondo, Carmet, Rochefort ... , les goûts littéraires : Flaubert, Henri Calet, Boris Vian … et la musique de jazz, entre les lignes de cette autobiographie sous forme d'abécédaire. On retrouvait l’humour décalé dans les notices et le phrasé faisait entendre la voix du comédien.