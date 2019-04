Jean-Pierre Marielle et son admiration pour le réalisateur Belge, Olivier Van Malderghem - Hep... Jean-Pierre Marielle vivait entouré de personnes qu’il admirait, et dont il aimait parler. Parmi ses auteurs préférés : Olivier Van Malderghem. Il le décrit comme un homme sensible, intelligent, brillant, et qui le laisse s’exprimer.