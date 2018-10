Jean Dujardin dans une fausse bande-annonce pour la promotion de "Dix pour cent"

Invité dans la troisième saison de la série de France 2, l'acteur français oscarisé se serait prêté au jeu de la promotion d'une manière très originale. Jean Dujardin apparaît depuis ce lundi 22 octobre dans la bande-annonce d'un film, "Le Déserteur", dévoilée par France Télévisions. Mais à y regarder de plus près, cette bande-annonce se révèle fausse et servirait en fait à annoncer l'arrivée prochaine de "Dix pour cent" à l'antenne.

Dans "Le Déserteur", Jean Dujardin incarnerait soit-disant un soldat de la Première Guerre mondiale qui "fuit l'enfer de la guerre et tente de survivre". On y voit l'acteur, barbe et cheveux longs en mode Leonardo DiCaprio dans "The Revenant", se nourrir d'un lapin trouvé en forêt. Aucune date de sortie en salles n'est évoquée et le nom du réalisateur, Solveig Åkerfeldt, a été complètement inventé.

"Le Déserteur" n'est en réalité pas un vrai film. Selon plusieurs sources spécialisées, dont le site Puremedias.com, il servirait surtout de premier teaser à la série "Dix pour cent", dont la troisième saison est prochainement attendue sur France 2. Ce long-métrage serait au coeur du premier épisode dans lequel interviendra Jean Dujardin.

Cette troisième salve accueillera par ailleurs Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin et Julien Doré. Aucune date précise de diffusion n'a encore été communiquée par France 2.

Apparue à l'automne 2015 sur France 2, "Dix pour cent" relate, avec humour, le quotidien d'une agence artistique parisienne par le biais d'agents incarnés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère. En deux saisons, une pléiade de stars françaises est apparue dans la série, dont Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Cécile de France, Nathalie Baye, Laura Smet, Line Renaud, Gilles Lellouche, JoeyStarr, François Berléand ou Virginie Efira.

Pour découvrir "Le Déserteur" :