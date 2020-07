Javicia Leslie sera la première actrice noire à incarner Batwoman

Le public a vu Javicia Leslie dans la série de CBS "God Friended Me", une comédie dramatique à laquelle le producteur de "Batwoman", Greg Berlanti, avait également participé.

Javicia Leslie héritera du rôle de Batwoman dans la deuxième saison de la série du même nom diffusée par la chaîne américaine The CW.

The CW affirme que le nouveau personnage sera totalement différent du premier. Décrite comme une ancienne transporteuse de drogue indisciplinée et surentraînée, Ryan Wilder vit dans son van avec pour seul compagnon, une plante verte. Lesbienne, athlétique, passionnée, elle sera une anti-héroïne qui explorera la nature même de l'héroïsme au-delà des apparences et des circonstances.