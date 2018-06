Jason Momoa ne jouera pas "The Crow"

Jason Momoa vient d'annoncer l'annulation du film "The Crow" sur son compte Instagram. L'acteur de "Game of Thrones" et le réalisateur Corin Hardy auraient quitté le navire pour des différents artistiques et financiers avec Samuel Hadida dont la société Davis Films détient les droits du film et le finançait. A cinq semaines du tournage, qui devait se dérouler à Budapest, ces départs sonnent le glas de cette adaptation, déjà perturbée par un premier départ du réalisateur, comme le précise Deadline.

Sony Pictures avait annoncé la sortie du film pour le 11 octobre 2019 alors que Samuel Hadida n'avait toujours pas conclu l'accord avec les studios, ce qui a précipité les départs de l'acteur principal et du réalisateur.

Basé sur l'adaptation des romans de James O'Barr, le premier film avait vu le jour en 1994 avec Brandon Lee et le réalisateur Alex Proyas. L'intrigue suivait le personnage d'Eric Draven, assassiné avec sa fiancé Shelly Webster. Ramené à la vie par un corbeau, Eric se consacrait alors à assouvir sa vengeance.

Révélé dans la série à succès "Game of Thrones" sur HBO, Jason Momoa sera tout de même à l'affiche de "Aquaman" de James Wan, le 19 décembre prochain au cinéma en Belgique.