Jared Leto va jouer dans un spin-off de "Spider-Man"

Après avoir incarné le Joker, ennemi juré de Batman, Jared Leto change de franchise et s'attaque à l'homme-araignée. L'acteur oscarisé va incarner l'anti-héro Morbius dans le prochain long métrage des studios Sony. L'intrigue reviendra sur l'histoire du docteur Michael Morbius, atteint d'une rare maladie du sang. En voulant se soigner, il va alors être affecté d'une sorte de vampirisme et devenir Morbius. Entre la soif du sang, ses canines de vampires et sa force extrême, Morbius affrontera Spider-Man.

A la tête de ce projet, on retrouvera le réalisateur suédois Daniel Espinosa ("Life", "Safe House"). Avi Arad et Matt Tolmach produiront le long métrage aux côtés de Lucas Foster.

Créé par Roy Thomas et Gil Kane, le personnage de Morbius est apparu pour la première fois dans le numéro 101 de "Amazing Spider-Man" en 1971, le premier à ne pas avoir été écrit par Stan Lee, le co-créateur du super-héros.

Consacré meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars 2014 pour "Dallas Buyers Club", Jared Leto alterne entre films indépendants et blockbusters. Après avoir incarné le méchant culte de l'univers DC Comics, il passe du côté de l'ennemi en prenant part à l'univers Marvel. Pourtant, le long métrage dédié à Morbius ne verra pas le jour grâce aux studios Marvel mais bien à Sony qui en détient les droits. Un rôle qui ne devrait pas affecter le développement des deux autres films consacrés au Joker et à Harley Quinn (Margot Robbie).

Vu récemment dans "Suicide Squad", "Blade Runner 2049" ou "The Outsider", Jared Leto a été annoncé au casting de "Tron 3".