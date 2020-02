Jake Johnson et Omar Sy seront de retour dans "Jurassic World 3"

Jake Johnson et Omar Sy vont revenir explorer la terre des dinosaures. Alors qu’ils étaient absents dans le dernier opus de la saga, "Jurassic World : Fallen Kingdom", sorti en 2018, les deux hommes seront de retour dans ce nouveau long-métrage produit par Universal et Amblin Entertainment. Ils rejoignent un casting déjà constitué des stars de la franchise, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern, qui étaient présents dans le film original de Steven Spielberg, sorti en 1993, seront également de la partie.

Colin Trevorrow, le réalisateur du premier "Jurassic World", dirigera le projet. Pour rappel, dans "Jurassic World", Jake Johnson ("New Girl") jouait Lowery Cruthers, un employé du parc, prêt à donner sa vie pour sauver celle des autres. Le Français Omar Sy incarnait Barry Sembene, un dresseur de vélociraptors.

Le tournage commencera cette année pour une sortie prévue par Universal le 21 juin 2021 aux États-Unis.