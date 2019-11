Jake Austin Walker rejoint le casting du drame "12 Mighty Orphans"

Selon Variety, le nouveau venu Jake Austin Walker a été choisi pour faire partie de la distribution de "12 Mighty Orphans", le prochain film du producteur de télévision américain Ty Roberts. Le scénario du film est signé par Lane Garrison qui adaptera sur grand écran le livre de Jim Dent, intitulé "Twelve Mighty Orphans : The Inspiring True Story of the Mighty Mites Who Ruled Texas Football", publié en 2007.

L'écrivain raconte l'histoire vraie de Rusty Russell, un coach qui a transformé des orphelins de l'état du Texas, rejetés de tous mais soudés par leur drame personnel, en une incroyable équipe de football dans les années 30-40. Contre toute attente, ces jeunes hommes devinrent un phénomène, laissant leurs adversaires perplexes et vaincus. Russell les mena jusqu'au championnat de football du Texas où ils jouèrent les play-offs.

Jake Austin Walker incarnera l'un des douze orphelins. Il donnera la réplique à Luke Wilson ("3h10 pour Yuma", "Charlie et ses drôles de dames") qui prêtera ses traits à l'entraîneur de l'équipe. Martin Sheen et Robert Duvall feront également partie de la distribution.

Aucune date de sortie n'est encore prévue.