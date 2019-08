J.K. Simmons et Simon Pegg joueront dans "My Only Sunshine"

Simon Pegg et J. K. Simmons joueront dans "My Only Sunshine", un film comédie sur un braquage signé Mark Palansky. La production du projet débutera à l'automne, sous les ordres de J. T. et K. Reed Petty, via XYZ Films.

Le film s'articulera autour d'un couple aussi passionné que dysfonctionnel, qui organise le braquage d'une banque afin de régler ses problèmes. Ils tenteront de faire la paix et de tout résoudre en attaquant la banque et en retenant des otages.

Il semblerait que Pegg et Simmons incarneront ce couple à problèmes. La vente du film pour une distribution internationale se fera le mois prochain lors du festival du film de Toronto au Canada. Le film est produit par Circle of Confusion et Patriot Pictures.

Récemment, Simon Pegg a été vu dans les franchises à succès "Mission Impossible" et "Star Trek". J. K. Simmons, oscarisé pour son rôle de prof de musique tortionnaire dans "Whiplash" (2014) de Damien Chazelle, a fait son retour dernièrement dans la franchise "Spider-Man" avec "Spider-Man : Far From Home" (2019).