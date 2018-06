J.J. Abrams prépare un film sur Anthony Perkins, la star du "Psychose" d'Alfred Hitchcock

Le réalisateur de "Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force" et Zachary Quinto (Oliver Thredson dans "American Horror Story") produiront un long-métrage sur l'histoire d'amour secrète entre Anthony Perkins et Tab Hunter.

Le projet, distribué par Paramount, est intitulé "Tab & Tony". Pour le moment, le réalisateur et les acteurs n'ont pas encore été choisis, détaille Variety. Le dramaturge Doug Wright, auteur de la pièce encensée par la critique "I am My Own Wife", s'occupera du scénario.

Le film sera inspiré d'un livre écrit par l'acteur Tab Hunter lui-même où il raconte son ascension à Hollywood et ses difficultés à faire son coming-out dans les années 50 alors que les studios lui avaient affublés une image de gendre idéal.

Anthony Perkins est mort du sida en 1992. Il est plus connu pour avoir joué l'inoubliable Norman Bates dans "Psychose" d'Alfred Hitchcock, devenu culte.