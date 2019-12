Imelda Staunton en discussions pour succéder à Olivia Colman dans la saison 5 de "The Crown"

Alors que la saison trois de "The Crown" a été mise en ligne le 17 novembre dernier, les saisons cinq et six de la série phare sont déjà en préparation. Elles seraient portées par l'actrice Imelda Staunton ("Harry Potter", "Vera Drake"), qui incarnerait à son tour la Reine Elizabeth II.

La saison quatre de "The Crown" n'est pas encore diffusée, mais le casting pour les deux chapitres suivants est déjà en train d'être recherché. La série, qui raconte la vie de la reine Élizabeth de sa jeunesse à son accession au trône, change l'ensemble de ses acteurs toutes les deux saisons pour mettre en scène le vieillissement des personnages. Ainsi, Imelda Staunton prendrait la relève après que la monarque a été interprétée par Claire Foy puis Olivia Colman.

Star britannique du théâtre et du cinéma, Imelda Staunton a remporté un Bafta en 2004 pour sa performance dans "Vera Drake". Les fans de la saga "Harry Potter" la connaissent aussi en tant que Dolorès Ombrage, qu'elle a jouée en 2007 et en 2010. Plus récemment, elle a rejoint la distribution de "Downton Abbey" de Michaël Engler, aux côtés de son mari à la ville, Jim Carter.

Ces rumeurs ont été rapportées par le Daily Mail mais n'ont pas encore été confirmées. Notons que la saison trois de "The Crown" se déroule dans les années 60 et 70. Elle tourne autour des difficultés rencontrées par Elizabeth et sa famille, face à l'évolution de la Grande-Bretagne. De la paranoïa de la Guerre Froide aux avancées spatiales, ils doivent s'adapter à un monde plus libéré, mais aussi plus tourmenté. La quatrième saison est encore en cours de tournage.