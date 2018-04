Idris Elba va jouer dans la prochaine comédie de Netflix

L'acteur britannique Idris Elba a décroché le premier rôle dans la nouvelle série comique de Netflix "Turn Up Charlie", rapportent les médias américains. Le géant du streaming Netflix a commandé huit épisodes de 30 minutes pour la première saison dont le tournage devrait débuter en mai en Grande-Bretagne. La série, cocréée par Idris Elba et le producteur Gary Reich, sera réalisée par Tristram Shapeero avec Matt Lipsey.

Idris Elba tient le rôle principal de Charlie, un DJ dont la carrière patine, et célibataire endurci. A contrecœur, il devient le baby-sitter pour la fille quelque peu agitée de son célèbre meilleur ami.

L'acteur britannique est déjà le créateur d'une première série intitulée "In the Long Run" diffusée sur Sky One, dans lequel il joue également un rôle basé sur sa propre vie. Âgé de 45 ans, Idris Elba a connu le succès avec son rôle dans la série britannique "Luther". Il a également été au casting de la série "The Wire" sur HBO, la mini-série "Guerrilla" sur Showtime ou encore dans les films de la franchise Marvel tels que "Thor", dans le rôle de Heimdall.

DJ accompli, Idris Elba a également participé à des festivals comme celui de Snowbombing, Glastonbury, Creamfields, Elrow London et même à Ibiza aux côtés de The Mambo Brothers.