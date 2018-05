Idris Elba, réalisateur, acteur et producteur dans "Le bossu de Notre-Dame"

Netflix est en train de préparer une nouvelle adaptation du célèbre roman de Victor Hugo, "Notre-Dame de Paris". Et Idris Elba sera au cœur du projet : l'acteur, qui prête ses traits à Heimdall dans "Thor" et "Avengers", dirigera, interprétera et produira une version moderne du "Bossu de Notre-Dame".

C'est en 1996 que le film d'animation de Walt Disney, devenu culte, est sorti. Si les comédies musicales se sont enchaînées, plus aucun long-métrage basé sur le classique de Victor Hugo n'a vu le jour, au cinéma ou à la télévision après 1999 (avec Patrick Timsit et son "Quasimodo d'El Paris"). Une longue absence bientôt comblée par le nouveau projet d'Idris Elba, sans titre pour le moment. L'acteur s'occupera également de la musique de la fiction, décrite comme une "expérience musicale et acoustique", rapporte The Wrap. Michael Mitnick s'occupera du scénario.

"Le bossu de Notre-Dame" sera le deuxième film d'Idris Elba en tant que réalisateur, après "Yardie".