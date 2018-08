Idris Elba, à l'affiche de "Ghetto Cowboy"

L'acteur, célèbre pour avoir joué dans "Beasts of No Nation", "Thor" ou encore "Prometheus", jouera et produira le film "Ghetto Cowboy" réalisé par Ricky Staub, aux commandes de son premier long-métrage.

Adapté du roman du même nom de Greg Neri, publié en 2011, l'histoire suit Cole, 15 ans, obligé de vivre dans le nord de la Philadelphie avec son père (Idris Elba) qu'il ne connait pas. Entouré de violence et de pauvreté, il découvrira le monde de l'équitation. "Le scénario a été construit avec les cavaliers de North Philly qui nous ont fait l'amitié de collaborer avec nous. Je suis très honoré de faire ce film", a confié Ricky Staub, dans des propos rapportés par Variety.

Selon Elba, le long-métrage fera ressortir "la poésie et la romance du mode de vie urbain des cowboys".

En parallèle de ce projet, l'acteur tournera aussi "Le bossu de Notre-Dame" (son deuxième film), le spin-off de "Fast and Furious", "Hobbs & Shaw", et une comédie pour Netflix, "Turn Up Charlie", qu'il a créée.