Hugh Jackman en négociations pour intégrer le casting de "Bad Education"

C'est peut-être son prochain projet au cinéma. Hugh Jackman serait en négociations pour jouer dans "Bad Education" sous la direction du jeune réalisateur Cory Finley.

Un projet bien secret, dont la trame principale reste pour le moment inconnue, mais qui devrait se reposer sur des événements vécus au lycée par le scénariste du film Mike Makowsky ("I Think We're Alone Now"). Fred Berger, déjà à l'oeuvre sur "La La Land", servirait de producteur.

Hugh Jackman a recemment été à l'affiche de "The Greatest Showman" où il donnait la réplique à Zendaya, Zac Efron ou encore Michelle Williams. Le long-métrage musical a engrangé plus de 400 M$ au box-office mondial. L'acteur australien a annoncé dans une vidéo sur son compte Twitter que la bande-originale du film venait d'être certifié album de platine.

Celui qui incarné pendant de nombreuses années le mutant Wolverine sera à l'affiche du film "The Front Runner", qui reviendra sur la campagne présidentielle du sénateur américain Gary Hart éclaboussée par le scandale de sa liaison.