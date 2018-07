"Hobbs & Shaw" : Idris Elba incarnera le méchant du spin-off de "Fast and Furious"

Selon une information du Hollywood Reporter, Idris Elba donnera la réplique à Dwayne Johnson et Jason Statham qui reprennent leur rôle du criminel Deckard Shaw et de l'agent fédéral Luke Hobbs. Vanessa Kirby, célèbre pour son interprétation de Margaret du Royaume-Uni dans la série "The Crown", sera aussi de la partie.

"Hobbs & Shaw" sera réalisé par David Leitch, qui était aux commandes de "Deadpool 2".

Idis Elba est sur tous les fronts dernièrement. À l'affiche d'"Avengers : Infinity War", il sera bientôt à l'affiche de la cinquième saison de "Luther". Il tourne actuellement une comédie pour Netflix, "Turn Up Charlie", qu'il a créé et dans laquelle il jouera.

"Hobbs & Shaw" devrait commencer à être filmé à l'automne et sortir au cinéma le 26 juillet 2019.