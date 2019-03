"Hitman & Bodyguard 2" : Richard E. Grant et Antonio Banderas rejoignent Ryan Reynolds

Après le premier volet, sorti en 2017, la suite de "Hitman & Bodyguard" se prépare activement. Variety révèle que Richard E. Grant a accepté de reprendre le rôle qu'il tenait dans le film original tandis qu'Antonio Banderas fera partie des nouveaux venus.

Les deux hommes rejoignent Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek, présents dans le premier opus et qui avaient déjà confirmé leur retour dans ce long-métrage encore sans titre et distribué par Lionsgate/Millennium Media.

Richard E. Grant, nommé cette année pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa performance dans "Can You Ever Forgive Me ?", retrouvera son personnage, Seifert, toxicomane et dirigeant d'entreprise.

Frank Grillo ("Prison Break") sera également de la partie. Il incarnera un agent d'Interpol qui a besoin de l'équipe composée de Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson et Salma Hayek pour empêcher une cyberattaque en Europe.

Morgan Freeman est lui aussi annoncé.

Patrick Hughes, déjà auteur du premier film, dirigera ce nouveau chapitre. Le tournage a d'ores et déjà commencé en Italie.