Henry Cavill n'incarnera plus Superman au cinéma

Selon le Hollywood Reporter, la société de production Warner Bros a décidé de ne plus développer de films consacrés à Superman préférant se concentrer sur des personnages féminins.

L'univers DC Comics perd son homme d'acier et son interprète Henry Cavill. L'acteur avait incarné Superman dans trois films : "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman : L'Aube de la Justice" (2016) et "Justice League" (2017). Mais la star aurait décidé de laisser sa cape rouge au vestiaire.

Warner Bros. voulait que Henry Cavill, actuellement à l'affiche de "Mission impossible : Fallout", fasse une brève apparition dans le film "Shazam !" prévu pour 2019. Mais les discussions n'ont pas abouti à cause d'un emploi du temps trop chargé pour le comédien. En conséquence, le studio souhaite fermer la porte à toutes autres potentielles irruptions de Superman dans d'autres long-métrages.

La société de distribution préfère se focaliser sur Supergirl, une superhéroïne adolescente qui aura le droit à son histoire originale. Parmi les autres priorités de Warner Bros., on trouve "Birds of Prey", le spin-off sur Harley Quinn, le "Joker" de Todd Phillips, et la suite de "Wonder Woman".