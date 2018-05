Helen Hunt au casting du thriller "The Night Clerk"

Helent Hunt donnera la réplique à Ana de Armas et John Leguizamo dans "The Night Clerk", ont annoncé les médias américains. A la réalisation, on retrouvera Michael Cristofer, dix-sept ans après "Péché originel" sorti en 2001. Les trois nouveaux acteurs rejoignent Tye Sheridan ("X-Men : Apocalypse") déjà annoncé, alors que le tournage doit commencer cette semaine.

Le long-métrage racontera l'histoire d'un employé dans un hôtel de nuit, Bart Bromley (Tye Sheridan). Lorsqu'une jeune femme est tuée alors que le jeune homme travaille, il devient le premier suspect. Doté d'une grande intelligence, Bart découvre un lien avec une magnifique cliente de l'hôtel, Andrea, et fait tout pour l'empêcher de devenir la prochaine victime.

Pour le moment, aucun détail n'a été révélé concernant le rôle détenu par Helen Hunt. L'actrice de 54 ans reprendra bientôt son rôle culte de Jamie Buchman dans le téléfilm "Dingue de toi" qui vient d'être annoncé. Récemment, Helen Hunt a joué dans le film "The Miracle Season" de Sean McNamara et dans la comédie "Candy Jar" de Ben Shelton.