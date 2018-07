Harrison Ford pourrait jouer dans le film "Call of the Wild"

Les projets s'enchaînent pour Harrison Ford. Alors que son dernier film en date remonte à 2017 avec "Blade Runner 2049" de Denis Villeneuve, la star est déjà prévue dans le cinquième opus de la saga "Indiana Jones" qui sortira juillet 2021. Entre temps, il est pressenti pour incarner John Thornton, l'un des maîtres du chien de traîneau Buck, héros du chef d'œuvre de Jack London, "L'Appel de la forêt", publié en 1903 aux Etats-Unis.

Si cet accord se concrétise, il succéderait à Clark Gable et Charlton Heston qui ont déjà interpréter ce même rôle, respectivement en 1935 et en 1972. Cette nouvelle version sera réalisée par Chris Sanders et distribuée par la 20th Century Fox, dévoile Variety. Le tournage commencera début septembre pour une sortie en salles le 25 décembre 2019.