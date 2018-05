Hailee Steinfeld va jouer Emily Dickinson dans la nouvelle série pour Apple

Apple Video vient de commander la première saison de "Dickinson", une nouvelle série centrée sur la poétesse Emily Dickinson, ont révélé les médias américains. C'est la chanteuse et actrice Hailee Steinfeld qui a décroché le premier rôle de ce projet qui promet d'aborder avec un humour le monde de cette femme de lettres tout en explorant les contraintes de la société, les relations homme/femme et la famille à travers le point de vue d'une jeune écrivaine qui détonne à son époque.

Hailee Steinfeld signe ainsi son premier rôle régulier à la télévision. Découverte dans "True Grit" des frères Coen en 2010, la jeune actrice alors âgée de 14 ans décroche une nomination aux Oscars pour un second rôle. L'Américaine a été dernièrement à l'affiche de "Pitch Perfect 3". En plus de sa carrière au cinéma, la jeune femme de 21 ans est également une chanteuse reconnue. Son dernier single "Starving" a été certifié double-platine.

"Dickinson" rejoint une longue liste de séries mises en chantier dernièrement par Apple. Jennifer Aniston et Reese Witherspoon seront réunies dans un drame encore sans nom, Octavia Spencer sera à l'affiche de "Are You Sleeping" et Kristen Wiig tiendra le rôle principal d'une comédie. Apple collaborera également avec les réalisateurs Damien Chazelle, M. Night Shyamalan, pour un thriller psychologique, Francis Lawrence, et même Steven Spielberg qui produira un reboot de "Amazing Stories".