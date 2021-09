Guillaume de Tonquédec, de "Fais pas ci, fais pas ça" à "Germinal"

A l'affiche des deux séries événements de la rentrée, "Germinal" et "Une affaire française", Guillaume de Tonquédec doit sa "vocation" à la télévision, un "instrument politique extraordinaire" qui gagne à "laisser les auteurs s'exprimer", estime le comédien dans un entretien à l'AFP.

L'inoubliable interprète de Renaud Lepic, le père de famille réac' mais attachant de la série culte "Fais pas ci, fais pas ça", préside le jury du 23e Festival de la fiction de La Rochelle, grand rendez-vous des professionnels de l'audiovisuel organisé jusqu'à dimanche.

L'occasion pour l'acteur de 54 ans de "rendre hommage à la télévision", à cette "petite boîte noire" qui émouvait et faisait rire ses parents.

Et de constater, à travers la quarantaine d'œuvres (françaises, francophones et européennes) en compétition, la vitalité du secteur. Parmi les thèmes explorés, "beaucoup de sujets graves (viol, prostitution, enfants placés...) mais aussi beaucoup de choses à destination de la jeunesse".

"Dans la forme et dans le fond, je trouve qu'il y a une maturité et une prise de risque de plus en plus intéressantes", loin de la "télé de papa", explique-t-il.

"Avec l'arrivée des plateformes, la multiplicité des chaînes, les réseaux sociaux (...), si on veut survivre il faut bien se mettre à la page". Et "laisser les auteurs s'exprimer sans préjuger de ce que va peut-être penser la «ménagère de moins de 50 ans»".

Le succès de "Fais pas ci, fais pas ça", diffusée pendant dix ans sur France 2, en est selon lui la preuve, la chaîne ayant fait confiance à sa créatrice Anne Giafferi pour cette série "pas politiquement correcte".

César du meilleur second rôle masculin en 2013 pour "Le prénom", lauréat du prix Beaumarchais du meilleur comédien en 2017 pour la pièce "La garçonnière", Guillaume de Tonquédec sera visible sur les trois premières chaînes du PAF cet automne.