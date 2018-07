"Greyhound" : le film de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale repoussé

C'est la troisième fois que Sony Pictures change la date de sortie du long-métrage réalisé par Aaron Schneider, révèle Variety. Initialement prévu le 5 avril 2019, "Greyhound" avait été avancé au 8 février de la même année puis finalement décalé au 22 mars.

"Greyhound" sera inspiré du roman de C.S. Forester, "The Good Shepherd", publié en 1955 et traduit en français sous le nom de "Bergers sur la mer". Tom Hanks incarnera le capitaine Ernest Krause, un militaire de la Navy qui commande le Greyhound, un bateau qui aidera les Alliés à traverser l'Atlantique pour combattre le régime nazi allemand. Elisabeth Shue ("Retour vers le futur", "Harry dans tous ses états"), Rob Morgan, la star de "Mudbound" et Stephen Graham (Scrum dans les deux derniers "Pirates des Caraïbes") joueront à ses côtés.

Programmé le 8 février 2019, "Greyhound" aurait dû affronter au box-office américain la comédie de Lionsgate "Flarsky" avec Charlize Theron et Seth Rogen ainsi que "La Grande Aventure Lego 2" de Warner Bros avant d'être repoussé au 22 mars.