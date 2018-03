Gina Rodriguez sera Carmen Sandiego pour Netflix

Gina Rodriguez va prêter ses traits à Carmen Sandiego, héroïne du jeu vidéo éducatif "À la Poursuite de Carmen Sandiego dans le Monde", révèle le site Deadline. Le film en prises de vue réelles sera prochainement diffusé sur Netflix.

Aucun nom de réalisateur ou de scénariste n'a pour l'instant été annoncé.

Gina Rodriguez va elle-même co-produire cette adaptation via sa société I Can and I Will Productions.

L'actrice avait déjà été recrutée en avril dernier par Netflix pour prêter sa voix au personnage dans une autre déclinaison de la franchise. Il s'agit d'un reboot de la série animée "Mais où se cache Carmen Sandiego ?", diffusée entre 1994 et 1999 aux Etats-Unis. La première saison du dessin animé est attendue en 2019 sur la plateforme.

Créée en 1985 par l'éditeur de jeux vidéo Brøderbund, Carmen Sandiego est considérée comme la plus grande voleuse du monde, spécialiste du vol d'œuvres d'art et autres trésors archéologiques.

Actuellement à l'affiche du film "Annihilation" sur Netflix et de la série "Jane the Virgin", pour laquelle elle a reçu un Golden Globe, l'actrice d'origine portoricaine jouera prochainement dans la comédie romantique "Someone Great", autre production de Netflix.