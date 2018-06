Gérard Depardieu au Brussels International Film Festival

L'acteur français Gérard Depardieu a honoré lundi soir de sa présence, le Brussels International Film Festival de Bruxelles (BRIFF).

Il avait été invité à y introduire la projection, au cinéma Palace, du film "Les Valseuses" de Bertrand Blier, film dans lequel il avait joué un des rôles principaux aux côtés de Patrick Dewaere et de Mioumiou.

Auparavant, Gérard Depardieu a été reçu par les autorités de la Ville de Bruxelles à l'Hôtel de Ville afin de recevoir une médaille de reconnaissance pour sa carrière et sa contribution au rayonnement international du festival.

Cinquante ans après mai '68, la première édition du BRIFF fait notamment écho à la contestation et à l'esprit corrosif qu'incarne cet événement de l'histoire du 20ème siècle. Le film "Les Valseuses" tourné en 1974 évoque le parcours de deux jeunes qui tuent l'ennui dans un scénario qui fait la part belle à la provocation et aux aventures sexuelles durant une période en proie à une évolution des moeurs sans précédent. Sa sortie avait soulevé un vent de critiques dans les milieux conservateurs qui le jugeaient choquant et immoral.

Ouvert depuis mercredi dernier, le Brussels International Film Festival (BRIFF) se tient dans plusieurs plusieurs cinémas de la capitale, ainsi qu'au Mont des Arts pour des projections gratuites en plein air. L'actrice italienne Claudia Cardinale avait quant à elle pris part à l'ouverture du festival, mercredi dernier. Elle avait également reçu une médaille de la Ville de Bruxelles.