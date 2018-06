Gérard Darmon, fidèle d'un petit festival de cinéma en Nouvelle-Calédonie

L'acteur Gérard Darmon présidera pour la deuxième fois, du 29 juin au 8 juillet, un festival de cinéma dans un petit village de Nouvelle-Calédonie, qu'il tient à "faire vivre", a-t-il déclaré jeudi.

"C'est une île absolument magnifique, que j'aime toujours autant. Quand je suis venu, il y a une dizaine d'années, il fallait faire vivre ce petit festival, qui avait besoin de crédit et d'attention", a déclaré à la presse l'acteur, qui a déjà présidé le festival de La Foa en 2007.

"Les traces qui me sont restées sont indélébiles. C'est toujours bien de venir échanger et discuter", a-t-il également confié alors que l'évènement célèbre sa vingtième édition. Il se déroule chaque année depuis 1999 à La Foa, un village agricole de 3.500 âmes, à 150 kilomètres au nord de Nouméa, jusqu'alors surtout réputé pour son importante production de pommes de terre.

Inauguré à l'époque par le réalisateur Jean-Pierre Jeunet, le festival a en vingt ans reçu de grands noms du 7éme art tels Cécile de France, Philippe Torreton, Julie Gayet ou Jane Campion.

Il propose cette année une sélection d'une vingtaine de films internationaux, cinq films de la région Pacifique, et des concours de courts-métrages locaux, dont la production est stimulée par ce rendez-vous annuel.

"J'avais été assez surpris en 2007, il y avait beaucoup d'enthousiasme, peu de moyens, une envie de faire, parfois bien, parfois plus maladroitement", a déclaré Gérard Darmon, arrivé mercredi soir après un voyage de plus de 24 heures et un peu "décalé". Interrogé sur ses projets, l'acteur septuagénaire, tenté par la réalisation, a indiqué "que depuis quatre ou cinq ans", il avait "beaucoup de difficultés à monter un film un peu fou, un peu barré, qui fait un peu peur aux producteurs".

"Ca s'appelle 'Fernandel, c'est moi'. Les acteurs que j'envisage m'ont tous répondu en 24 heures que ce soit Valérie Lemercier, Denis Podalydés, François Berléand ou Pierre Niney. Ils m'ont dit 't'es un fou furieux mais oui' ", a-t-il raconté.