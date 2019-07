Gary Oldman, héros d'un biopic consacré à Herman Mankiewicz, le co-scénariste de "Citizen Kane"

Deux ans après avoir reçu le premier Oscar de sa carrière pour son interprétation de Winston Churchill dans "Les Heures sombres", Gary Oldman s'engage dans un autre biopic dans lequel Herman Mankiewicz sera à l'honneur. Tout d'abord journaliste, puis producteur, il devient célèbre en co-écrivant le scénario de "Citizen Kane" d'Orson Welles.

"Mank", le surnom de Mankiewicz, sera réalisé par David Fincher en noir et blanc, nous apprend le Hollywood Reporter. Gary Oldman interprétera le scénariste qui a eu une très grande influence sur l'âge d'or d'Hollywood.

Cela fait plus de vingt ans que David Fincher essaie de monter ce projet. Initialement, il voulait porter cette histoire à l'écran après avoir dirigé "The Game" en 1997. Le film se fait finalement deux décennies plus tard alors que Fincher est devenu un cinéaste de renom, nommé à deux reprises à l'Oscar du meilleur réalisateur pour "L'Étrange Histoire de Benjamin Button" et "The Social Network".

D'après un script écrit par Jack Fincher, le père de David, "Mank" peindra la vie d'Herman Mankiewicz, reporter et critique au début des années 1920. Paramount le recrute pour travailler à Hollywood dans l'industrie cinématographique. Il fut impliqué dans de nombreux long-métrages cultes comme "Le Magicien d'Oz" (1939), Vainqueur du destin (1942) et "Les hommes préfèrent les blondes" (1953). Mais ce fut "Citizen Kane" (1941) qui le rendit véritablement célèbre à cause d'une polémique. Alors qu'il a co-écrit le script avec Orson Welles, Mankiewicz accusa le réalisateur de vouloir l'évincer, clamant que Welles lui avait même proposé de le payer pour qu'il ne figure pas au générique. Les soutiens de Mankiewicz étaient nombreux et se sont fait entendre, scandant "Mank, Mank, Mank", lorsque "Citizen Kane" gagna l'Oscar du meilleur scénario original.

Le tournage devrait commencer cet automne. "Mank" sera le premier film de David Fincher depuis "Gone Girl" en 2014.