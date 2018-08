Gal Gadot pourrait être Hedy Lamarr pour la chaîne Showtime

Gal Gadot, connue pour son rôle de Diana dans "Wonder Woman" ou encore Gisèle dans la saga "Fast & Furious", serait en négociation pour interpréter le rôle d'Hedy Lamarr, icône hollywoodienne des années 40.

L'information, venue du site américain "Vanity", affirme que l'actrice et la chaîne câblée seraient en passe de trouver un accord. En cas de succès, Gal Gadot interprètera le premier biopic de sa carrière. En incarnant la vedette autrichienne ayant rencontré le succès en Amérique entre 1930 et 1950, l'actrice de "Wonder Woman" se lance un nouveau défi.

Pour cette mini-série biopic, l'ancienne miss Israël 2004 sera, le temps de quelques épisodes, Hedy Lamarr. Après s'être fait connaître pour ses rôles dans "Samson et Dalila" de Cecil B. DeMille ou encore dans "La Danseuse des Folies Ziegfeld" de 1946, Hedy Lamarr s'est aussi illustrée comme inventrice.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la vedette d'Hollywood - en association avec le musicien George Antheil - a mis au point un système de codage pour mieux diriger les torpilles des Alliés. Cette invention permettra aussi plus tard le développement du Bluetooth et du Wifi.

La créatrice de "The Affair" et scénariste de "House of Cards", Sarah Treem, devrait s'occuper de l'écriture du scénario pour cette série qui ne possède pour le moment aucun titre. Gadot serait ici à la fois sur le plateau et en dehors puisqu'elle pourrait avoir le poste de productrice exécutive.

Gal Gadot sera à l'affiche de "My Dearest Fidel" et de "Deeper" en fin d'année. Parallèlement, elle incarnera le personnage de "Wonder Woman" dans trois films qui sortiront jusqu'en 2022.