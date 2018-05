Gal Gadot dans un film sur Fidel Castro ?

L'actrice israélienne Gal Gadot endossera le rôle de productrice, et peut-être même d'actrice, dans un film qui reviendra sur la relation particulière entre une journaliste américaine et le leader cubain Fidel Castro.

Le long-métrage en question, encore sans titre, puisera son inspiration de l'article "My Dearest Fidel : An ABC Journalist's Secret Liaison with Fidel Castro", écrit par le journaliste Peter Kornbluh pour le média américain Politico. Le co-créateur de la série à succès "Narcos", Chris Brancato, sera en charge du scénario

Le film racontera l'histoire enre la journaliste de ABC Lisa Howard et Fidel Castro, décrite par Peter Kornbluh comme une "diplomatie intime". Lisa Howard fut la première journaliste régulière de ABC et un atout indéniable lors de la création d'un canal top secret entre Washington et Cuba pour discuter d'une possible réconcialition à la suite de la crise des missiles de Cuba en 1962. Trois ans après, la journaliste est retrouvée morte à la suite d'une overdose d'anti-douleurs.

"Lorsque j'ai lu pour la première fois l'article de Peter, j'ai été exaltée par son compte-rendu palpitant sur une femme compliquée et fascinante au cœur d'un drame bien réel et de grandes envergures", a révélé Gal Gadot dans un communiqué.

Gal Gadot reviendra dans la peau de la super-héroïne "Wonder Woman" pour le deuxième opus, attendu dans les salles obscures le 1er novembre 2019. Le tournage doit commencer cet été, toujours piloté par la réalisatrice Patty Jenkins, qui avait déjà signé le premier volet.